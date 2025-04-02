"Профессионалитет" закрепят как форму организации деятельности в среднем профобразовании

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству закрепить программу "Профессионалитет" в качестве формы организации образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования и предусмотреть стимулирование трудовой занятости студентов преимущественно по профилю их обучения.

Перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию опубликован на сайте Кремля.

Срок исполнения этого поручения - 1 декабря 2025 года.

Кроме того, необходимо определить перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства страны.

"Обеспечить включение в число показателей деятельности образовательных организаций показателя, характеризующего долю студентов, совмещающих обучение с работой по профилю осваиваемой образовательной программы", - отмечается в поручении.

Путин также поручил представить предложения, о возможности наделения Минобрнауки России полномочием по согласованию предельного количества ежегодно устанавливаемых мест для обучения по договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица.

До 1 апреля 2026 года чиновники должны подготовить доклад о расчете дополнительной кадровой потребности регионов и отраслей экономики на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Помимо этого, до 1 июля 2026 года следует установить контрольные цифры приема на обучение без конкурса по профессиям, специальностям, направлениям подготовки и научным специальностям, соответствующим задачам обеспечения технологической независимости, технологического лидерства и пространственного развития РФ, в объеме не менее половины от общего объема всех контрольных цифр приема на обучение с учетом показателей деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе востребованности выпускников таких организаций.

Президент дал поручение до 1 февраля 2026 года предусмотреть стимулирование трудовой занятости студентов преимущественно по профилю их обучения и предоставить работающим студентам возможности обучаться по индивидуальным учебным планам, сочетающим различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин.