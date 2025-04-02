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Пользователи Госуслуг почти 6 млн раз проверили свои сим-карты

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) меньше чем за сутки проверили число зарегистрированных на них сим-карт почти 6 млн раз, говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.

"Сервис "Сим-карты" на Госуслугах был запущен вечером 1 апреля. На 15:00 по московскому времени 2 апреля к нему обратились 5,7 млн раз. Пользователи могут увидеть свои абонентские номера от 42 операторов", - заявили в ведомстве.

По данным пресс-службы, пользователи обращались к сервису в среднем 7 тыс. раз в минуту, а в пик нагрузки, который пришелся на 22:45 1 апреля, поступало 1 тыс. запросов в секунду.

"Сервис "Сим-карты" на Госуслугах позволяет увидеть, сколько и каких абонентских номеров оформлено на пользователя портала. Если оператор уже подключился к сервисам управления договорами, можно заблокировать номер до выяснения обстоятельств либо расторгнуть договор с оператором", - напоминает Минцифры.


Госуслуги Минцифры РФ
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