В России доля благоприятных для жизни городов превысила 82%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В России доля городов с благоприятной для жизни средой составила 82,4%, показал Индекс качества городской среды за 2024 год.

"Подведены итоги Индекса качества городской среды для 1 116 городов за 2024 год. Доля городов с благоприятной средой составила 82,4% - их число достигло 920 и превысило показатель позапрошлого года на 161", - сказано в комментарии пресс-службы Минстроя.

Для оценки эффективности реализуемых мероприятий ежегодно для более 1,1 тысячи городов рассчитывается индекс качества городской среды. Индекс формировался по 36 ключевым индикаторам. Максимальная возможная оценка - 360 баллов. Города, набравшие более 181 балла, получили статус благоприятных для проживания.

В 2024 году число городов с благоприятной городской средой на 20% превышает показатели предыдущего года. Наиболее заметные результаты достигнуты в Республике Крым, Калининградской, Тульской, Рязанской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

"Важно, чтобы люди в дальнейшем также видели конкретные результаты этого федерального проекта по всей стране", - прокомментировал 2 апреля на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Среднее значение индекса по регионам России увеличилось с 200 до 220 баллов.

"Первоначальная национальная цель по повышению индекса качества городской среды на 30% в 2024 году достигнута... В этом году число городов с благоприятной средой на 18% превысило плановое значение, 205 городов стали комфортнее для проживания, - добавил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"Повышение качества жизни в российских городах - ключевой приоритет правительства РФ...Мы продолжим эту работу в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - заверил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По итогам прошлого года все крупнейшие города признаны благоприятными. Впервые Омск и Волгоград превысили показатель в 181 балл. Неизменными лидерами на пьедестале остались Москва и Петербург, а на третье место поднялась Казань. Среди больших городов, количество жителей которых составляет от 100 до 250 тысяч, благоприятными стали 86 из 92. Среди городов с численною жителей от 250 тыс. до 1 млн человек комфортными признаны все 62 города. Высокий результат прироста качества городской среды показали города Симферополь, Тула и Рязань.