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Суд привлек Генпрокуратуру и международный фонд к делу о расходах после разлива мазута в Черном море

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края на заседании в среду привлек Генеральную прокуратуру РФ и Международный фонд для компенсации ущерба от загрязнения нефтью в качестве третьих лиц к делу о взыскании расходов за ликвидацию разлива мазута в Черном море с владельцев танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" по иску ФГБУ "Морспасслужба", передает корреспондент "Интерфакса" с заседания.

"Ходатайства истца о привлечении к участию в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью и Генеральной прокуратуры РФ удовлетворить", - сообщил судья.

Ходатайства подавались в рамках разрешения вопроса о возможности владельцами танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, создать два Фонда ограничения ответственности для последующих расчетов по судебным делам, в которых они будут выступать ответчиками.

Представитель Морспасслужбы в ходе судебного заседания мотивировал привлечение Ространснадзора тем, что заключение этого ведомства устанавливает набор фактических обстоятельств, ставших причиной чрезвычайного происшествия, а соответственно суд будет принимать решение, необходимо ли создание фондов.

В ходе заседания представители "Волгатранснефти" и "Кама Шиппинга" (владельцы танкеров) вновь просили суд удовлетворить ходатайства о намерении создать фонды ограниченной ответственности суммарно на 1 млрд рублей.

Как отметил в суде представитель "Кама Шиппинга", создание фондов носит обеспечительный характер и будет направлено на защиту интересов истцов в судебных делах и других пострадавших лиц для того, чтобы распределять за счет средств фондов все суммы, которые могут быть взысканы в судебных разбирательствах.

Создание подобных фондов предусматривается Кодексом торгового мореплавания как института защиты интересов всех лиц, которые могут пострадать в результате разлива нефтепродуктов.

"Цель создания фондов - это защита интересов как самого истца, так и пострадавших лиц, которые потенциально могут предъявить компаниям иски. Такая финансовая емкость (объем фондов в 1 млрд рублей - ИФ) может быть использована для реального исполнения судебных актов", - обозначил позицию представитель "Волгатранснефти".

Рассмотрение ходатайств о создании фондов будет продолжено 24 апреля.

Как сообщалось, исковое заявление ФГБУ "Морспасслужба" о солидарном взыскании с ЗАО "Волгатранснефть" и ООО "Кама Шиппинг" расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов было принято к производству 30 января. Сумма иска пока не уточняется.

Как сообщалось, Арбитражный суд Краснодарского края на заседании 13 февраля 2025 года привлек к административной ответственности "Волгатранснефть", оштрафовав ее на 300 тыс. рублей за нарушение техрегламентов при эксплуатации судна "Волгонефть 239". Компания привлечена к ответственности по ч.2 ст.14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Истцом выступала Новороссийская транспортная прокуратура.

Позже, 27 февраля, суд привлек "Кама Шиппинг" к административной ответственности за нарушения требований техрегламентов при эксплуатации судна "Волгонефть 212" и оштрафовал компанию на 30 тыс. рублей.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при аварии были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало 2,4 тыс. тонн мазута.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Краснодарский край Генпрокуратура Черное море
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