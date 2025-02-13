"Каму Шиппинг" и "Волгатранснефть" оштрафовали за нарушения при эксплуатации еще двух судов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края на заседании в четверг привлек к административной ответственности в виде штрафа владельцев танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, – ООО "Кама Шиппинг" и ЗАО "Волгатранснефть" за нарушение правил эксплуатации еще двух судов.

В рамках рассмотрения первого иска – к ООО "Кама Шиппинг" (владелец затонувшего судна "Волгонефть 212") представитель прокуратуры сообщил, что установленное нарушение касается танкера "Прикамье", эксплуатировавшегося в Керченском проливе в конце прошлого года.

"При эксплуатации судна "Прикамье" в Керченском проливе компания-владелец судна нарушила требования техрегламентов, утвержденных постановлениями правительства. Эксплуатация судна смешанного типа "река-море" проходила с нарушением соответствующих требований. В соответствии с классификацией, сезон плавания для подобных судов в Керченском проливе ограничен 20 ноября. Вместе с тем, в условиях истечения срока сезона и с нарушением района плавания эксплуатация судна компании продолжалась в декабре", - сказал представитель истца.

Он подчеркнул, что в результате создана угроза жизни и здоровью экипажа судна "Прикамье", а также экологии.

Представитель прокуратуры добавил, что получение разрешения на разовый выход судна в море является исключительным случаем, и применяется когда судно терпит бедствие. Однако в данном случае "Волгатранснефть" разовым разрешением искусственно продлевала возможность плавания с грузом на борту в условиях истечения сроков разрешительных документов.

Ответчик на заседании сообщил, что у компании было достаточно времени (6 дней) для того, чтобы осуществить выгрузку до окончания сезона плавания, однако судно-накопитель отказалось принимать груз, чем нарушило сроки договора.

"Мы полагаем, что судовладелец предпринял все возможные меры для соблюдения техрегламента. (...) Более того, у судна "Прикамье" имелось разрешение на разовый переход через Керченский пролив", - добавил представитель ответчика.

Выслушав доводы сторон, суд на заседании привлек компанию к административной ответственности по ч.2 ст.14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.

В рамках рассмотрения второго иска – к ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть 239", потерпевшего крушение в Керченском проливе) представитель истца - прокуратуры озвучил аналогичные требования относительно эксплуатации судна компании "Волгонефть 109". Судно эксплуатировалось в Керченском проливе в декабре прошлого года, следовав в порт "Кавказ" на выгрузку.

"Компании - владельцу судна "Волгонефть 109" вменяется нарушение требований технических регламентов. Судно с 30 ноября уже не имело классификационных документов, разрешающих плавание в Черном море. Вместе с тем, судно в нарушение ограничения сроков плавания проследовало в акваторию Черного моря 5 декабря. Мы приходим к выводу, что компания действовала умышленно, чтобы исполнить взятые на себя обязательства перед владельцем груза. Считаем, что вина компании полностью доказана", - отметил представитель прокуратуры.

Суд на заседании привлек компанию к административной ответственности по ч.2 ст.14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначил штраф "Волгатранснефти" в размере 300 тыс. рублей.

Как сообщалось, суд на заседании в четверг также привлек "Волгатранснефть" к административной ответственности по ч.2 ст.14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях за нарушения при эксплуатации судна "Волгонефть 239" и оштрафовал компанию на 300 тыс. рублей.

Крушение танкеров

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В ходе проверки Ространснадзора было установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории. Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом, отмечалось в сообщении Минтранса.

В Краснодарском крае и на Крымском полуострове фиксируются выбросы мазута на берег. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Также действует федеральный режим ЧС.