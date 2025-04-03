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Президентскую стипендию для студентов вузов увеличат до 30 тыс. рублей в месяц

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила назначения и выплаты президентской стипендии для студентов вузов, с 1 сентября текущего года размер такой стипендии вырастет с 7 тыс. до 30 тыс. рублей в месяц.

"С 1 сентября 2025 года размер ежемесячной президентской стипендии для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по программам высшего образования, вырастет до 30 тыс. рублей в месяц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

Стипендия будет назначаться сроком на один год, а общее число ее получателей составит не более 3,4 тыс. человек ежегодно. Претендовать на получение стипендии смогут студенты третьего и последующего курсов, которые обучаются по программам бакалавриата и специалитета, а также те, кто учится в магистратуре, отмечается в сообщении.

Кандидаты на получение стипендии не должны иметь академической задолженности и удовлетворительных оценок. А по итогам промежуточных аттестаций у них должно быть не менее 75% оценок "отлично". Помимо этого, студенты-кандидаты должны стать победителями международных или всероссийских студенческих конкурсов и олимпиад, иметь опыт участия в научных исследованиях и конструкторских разработках или разработках инновационных технологий, а также иметь публикации в авторитетных научных изданиях.

Согласно постановлению, теперь президентская стипендия для студентов вузов будет назначаться по результатам конкурса, который должен проводиться по девяти направлениям: "Математические и естественные науки", "Инженерное дело, технологии и технические науки", "Здравоохранение и медицинские науки", "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки", "Науки об обществе", "Образование. Педагогические науки", "Гуманитарные науки", "Искусство и культура", "Оборона и безопасность государства. Военные науки".

Действующий на настоящий момент порядок назначения и выплаты президентской стипендии для студентов и аспирантов вузов определяется распоряжением президента РФ, подписанным в 1993 году. Кандидаты на получение президентской стипендии проходят вузовский, а затем и ведомственный отбор. Размер стипендии для студентов составляет 7 тыс. рублей в месяц.

Подписанное постановление - часть работы по реализации положений указа президента "О стипендии президента Российской Федерации для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования". Он был подписан главой государства в декабре 2024 года.

Михаил Мишустин
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