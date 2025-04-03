Продажи автомобилей в США в марте достигли максимума за 4 года

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Продажи легковых автомобилей в США в марте выросли на 13% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 17,77 млн единиц в пересчете на годовые темпы, по данным исследовательской фирмы Wards Intelligence.

Это максимальный показатель за последние четыре года.

Мартовский объем продаж превысил совокупный показатель за январь и февраль текущего года (15,8 млн машин).

Эксперты связывают такой скачок спроса с тем, что американцы хотят успеть с покупкой автомобиля до того, как они подорожают из-за вводимых властями страны импортных пошлин, отмечают эксперты.