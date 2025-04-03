Березниковский содовый завод и "Сода Хлорат" обесточены из-за пожара на подстанции

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Два химический предприятия остались без электричества из-за возгорания на электроподстанции в крупном промышленном городе Березники Пермского края, сообщил городской глава Алексей Казаченко в своем телеграм-канале в четверг.

"На данный момент без электричества - "Березниковский содовый завод" и "Сода-хлорат". Угрозы по отключению электроэнергии в жилом секторе нет", - написал Казаченко.

По его словам, в 21:36 (19:36) из-за технологического нарушения возник пожар на электроподстанции.

Как сообщалось, в четверг вечером загорелся трансформатор на одном из промышленных предприятий Березников, частично обрушилась кровля.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Энергетики "Россети Урал" устраняют технарушение на подстанции 110 кВ. Причины инцидента выясняются.

БСЗ - один из крупнейших производителей кальцинированной соды в России. Согласно списку аффилированных лиц по состоянию на конец 2022 года, АО "Башкирская содовая компания" (БСК) принадлежало 95,84% уставного капитала БСЗ (99,13% обыкновенных акций). В дальнейшем завод не раскрывал владельцев.

"Сода-хлорат" создано в 1999 году, включено в перечень предприятий, реализующих программу по импортозамещению в химической отрасли промышленности Российской Федерации. Предприятие производит соединения кальция, калия и соляную кислоту.

Березники - город краевого значения в Пермском крае, один из центров химической промышленности, где располагаются филиал "АВИСМА" корпорации ВСМПО-АВИСМА, ПАО "Уралкалий", филиал ОХК "Уралхим" - "Азот", "Сода Хлорат", Березниковский содовый завод и другие.