Контакт Путина и Фицо состоится в Москве 9 мая

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Контакт президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо состоится во время мероприятий по случаю празднования Дня Победы в Москве, сообщил посол РФ в Братиславе Игорь Братчиков в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

"Не буду предвосхищать, но абсолютно уверен, что контакт состоится во время торжественных мероприятий в Москве", - сказал дипломат, отвечая на вопрос издания, планируются ли новые двусторонние встречи Путина и Фицо 9 мая.

Братчиков уточнил, что "подготовка вступила сейчас в горячую фазу: формируется сопровождение премьера Фицо", который "уже заявил, что с ним действительно поедет большая делегация".

"Очень много желающих - как политиков, так и представителей общественных организаций. Когда завершится формирование делегации, мы окажем всяческое содействие, потому что подготовка визита - это часть работы дипломатов", - отметил российский посол.