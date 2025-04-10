Фицо заявил о невозможности построения мира без России

Премьер Словакии подтвердил, что намерен участвовать в праздновании Дня Победы в Москве

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо убежден, что без дружественных отношений с Россией невозможно построить спокойный современный мир.

"Невозможно строить нормальный, современный и спокойный мир без дружественных отношений с Российской Федерацией. И я для этого предпринимаю все возможное. Я всегда стараюсь найти точку зрения, основанную на фактах, а не на ненависти, как я сейчас чувствую вокруг", - заявил он в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

Фицо отметил, что "возможности для развития взаимных отношений между Россией и Словакией огромные", а его собственное отношение к Российской Федерации "нельзя посчитать цифрами", и поэтому он будет "стараться, чтобы мы поддерживали хорошие отношения, хоть это очень сложно в сегодняшней ситуации".

В беседе с изданием премьер Словакии подтвердил ранее озвученную в СМИ информацию о своем намерении участвовать в праздновании Дня Победы в Москве.

"Меня никто не остановит. Единственное, что меня может остановить - это болезнь, но я надеюсь, что этого не случится. И поэтому я очень рад, что у меня будет возможность - если протокол мне позволит, конечно, потому что я не знаю, что там будет разрешено, - возложить венки к Могиле Неизвестного Солдата или к другим значимым памятникам в Москве по случаю окончания Второй мировой войны", - сообщил Фицо.