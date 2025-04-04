Ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты в 02:24 мск, сообщили в Росавиации.

"В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в 02:24 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.

В Росавиации отметили, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 22 самолета.