Один человек погиб после атаки дронов ВСУ в Брянской области

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки украинских дронов по поселку Белая Березка Трубчевского района один человек погиб, один пострадал.

"В результате атаки украинских дронов, осколочные ранения получили двое жителей поселка. Пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу. К сожалению, один из пострадавших, мужчина, погиб. "- написал глава региона в своем телеграм-канале в ночь на пятницу.

Губернатор добавил, что из-за сбросов взрывных устройств в многоквартирном доме повреждены окна и балкон, также повреждено несколько автомобилей.