В Брянской области реактивный снаряд повредил мост

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что реактивный снаряд ВСУ повредил мост между селами Демьянки и Азаровка в Стародубском муниципальном округе.

По данным губернатора, мирные жители не пострадали.

Через несколько минут он написал, что в Севском районе в результате атаки FPV-дрона в селе Лемешовка повреждена электроподстанция и нарушено электроснабжение бытовых потребителей.

Ранее в этот день Богомаз сообщал, что дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Стародубском муниципальном округе. В результате повреждено здание фермы и трактор. Также обошлось без пострадавших.