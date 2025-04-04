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В Брянской области реактивный снаряд повредил мост

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что реактивный снаряд ВСУ повредил мост между селами Демьянки и Азаровка в Стародубском муниципальном округе.

По данным губернатора, мирные жители не пострадали.

Через несколько минут он написал, что в Севском районе в результате атаки FPV-дрона в селе Лемешовка повреждена электроподстанция и нарушено электроснабжение бытовых потребителей.

Ранее в этот день Богомаз сообщал, что дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Стародубском муниципальном округе. В результате повреждено здание фермы и трактор. Также обошлось без пострадавших.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Александр Богомаз Лемешовка Азаровка Стародубский муниципальный округ Брянская область Севский район
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