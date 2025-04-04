Трамп уверен, что сможет успешно взаимодействовать с РФ по Украине

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в отличие от европейских лидеров сможет добиться успешного взаимодействия с РФ по конфликту на Украине.

"Европа не преуспела в том, что касается взаимодействия с президентом Путиным. Но думаю, что в этом преуспею я", - сказал Трамп американским журналистам на борту своего самолета, говоря об украинском кризисе.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский "хочет заключить сделку" по урегулированию конфликта.

"И я думаю, что президент Путин тоже готов к сделке", - добавил президент США.

Он не стал комментировать переговоры в Вашингтоне спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с представителями американской администрации. "Я не даю комментарии по поводу тех или иных людей"- сказал Трамп.