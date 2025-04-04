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Песков заявил, что экономике РФ потребуются дополнительные усилия на фоне мирового шторма из-за пошлин США

Песков заявил, что экономике РФ потребуются дополнительные усилия на фоне мирового шторма из-за пошлин США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Мировую экономику лихорадит на фоне объявленных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин в отношении ряда стран, России также потребуются дополнительные усилия для минимизации возможных последствий, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, что мировая экономика на эти решения реагирует весьма эмоционально. Мы видим достаточно высокий уровень турбулентности на международных рынках. Сейчас мировую экономику лихорадит. Мы слышим весьма неблагоприятные прогнозы разных экономистов, в том числе всемирно известных, которые с пессимизмом воспринимают последние новости", - сказал Песков журналистам.

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Он отметил, что России объявленные Трампом пошлины "вряд ли на руку". "Россия по понятным причинам в этот список не попала, потому что у нас как таковая торговля в сколь либо осязаемых цифрах отсутствует с США. По сути сейчас торгово-экономических отношений никаких нет", - сказал Песков.

"При таком шторме нам нужно быть очень внимательными, чтобы минимизировать негативные последствия для нашей экономики", - добавил он.

Представитель Кремля отметил, что сейчас российская экономика "благодаря филигранным действиям правительства вместе с президентом развивается достаточно успешно".

"Она (экономика) прочна, имеет высокий запас прочности. Но потребуются дополнительные усилия на фоне той турбулентности, которая сейчас переживается в мировой экономике", - подчеркнул Песков.

Дмитрий Песков США РФ Дональд Трамп
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