Главы "Транснефти" и "Казмунайгаза" обсудили перспективы сотрудничества и безопасность трубопроводов

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент "Транснефти" Николай Токарев встретился в Москве с председателем правления "КазМунайГаза" Асхатом Хасеновым, сообщила российская компания.

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества и производственные планы, а также вопросы безопасной эксплуатации трубопроводных систем. По итогам мероприятия сторонами была достигнута договоренность о продолжении эффективного рабочего взаимодействия.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 24 марта украинская армия пыталась атаковать нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" КТК в Краснодарском крае, ударный беспилотник был перехвачен в семи километрах от объекта.

Предыдущая атака на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. В результате неё объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.

19 марта была совершена атака с применением трёх БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК.

В понедельник стало известно, что КТК после проверки надзорных органов вывел два выносных причальных устройства - ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2 - из эксплуатации до устранения выявленных недостатков. Как пояснили в компании, все перевалочные операции на морском терминале консорциума будут осуществляться посредством ВПУ-3, введенного в эксплуатацию в 2014 году.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. Сейчас КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ. В 2024 году консорциум транспортировал по системе 63,01 млн тонн нефти, почти 55 млн из которых - нефть из Казахстана.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и РФ, являются: Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

