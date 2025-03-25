В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадал водитель скорой

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Водитель скорой помощи пострадал в результате атаки дрона в селе Бессоновка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в момент атаки пострадавший находился рядом с машиной. Он обратился в горбольницу № 2 в Белгороде. Врачи диагностировали пострадавшему минно-взрывную травму. Лечиться он будет амбулаторно.

У машины скорой помощи в результате взрыва дрона пробело кузов.

Также вечером во вторник атакам украинских дронов подверглись город Шебекино и села Тишанка и Казинка.