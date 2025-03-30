Два человека ранены при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников на автомобиль в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Вчера вечером в медицинское учреждение самостоятельно обратились двое мужчин, получивших минно-взрывные травмы и контузии в селе Вязовое от удара FPV-дрона по автомобилю. После оказания необходимой помощи лечение продолжают амбулаторно", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Также глава региона сообщил, что зафиксирована атака беспилотника ВСУ в Валуйском муниципальном округе. "Сегодня утром в селе Долгое в результате атаки дрона повреждено частное домовладение", - написал Гладков.