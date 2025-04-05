В Хакасии потушили 34 из 43 ландшафтных пожаров

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Пожарным в Хакасии удалось к настоящему времени потушить 34 из 43 ландшафтных пожаров, сообщает Главное управление МЧС РФ по региону в субботу.

Шквалистый ветер в республике продолжается, все силы и средства задействованы на борьбе с ландшафтными пожарами. Подразделения МЧС России по Республике Хакасия действуют в режиме "Чрезвычайная ситуация".

ГУ МЧС призвало жителей в случае, если огонь угрожает населенным пунктам, обесточивать дома, вооружаться метлами и лопатами и присоединяться к борьбе с пожаром.

"По предварительным данным, штормовой ветер ослабнет только ближе к вечеру. Будьте осторожны и сохраняйте спокойствие", - отметили в ГУ МЧС.

Главное управление МВД РФ по республике сообщило о перекрытии движения на 66-ом километре трассы Абакан - Саяногорск в районе села Новоенисейка Бейского района из-за сильного задымления от природного пожара.