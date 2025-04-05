На курском направлении за сутки ВСУ потеряли более 210 военных

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении составили свыше 210 военных, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, миномет, а также восемь пунктов управления БпЛА", - говорится в сообщении.

По словам военных, за все время боевых действий на курском направлении потери украинской армии составили более 72 150 военных.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве заявили, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах 12 населенных пунктов Сумской области.