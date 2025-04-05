Труба центральной котельной рухнула под напором ветра в красноярском райцентре

Фото: телеграм-канал прокуратуры Красноярского края

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Обрушение 35-метровой трубы центральной котельной произошло из-за сильных порывов ветра в селе Ермаковское в Красноярском крае, сообщает в субботу краевая прокуратура.

Работа котельной временно приостановлена. Без подачи тепла осталось больше 2 тыс. жителей, административные здания.

На территории района введен режим чрезвычайной ситуации.

На месте происшествия прокурор Ермаковского района координирует действия администрации района и теплоснабжающей организации по устранению аварии.

В настоящий момент проводятся работы по установке временной дымовой трубы.