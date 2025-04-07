В Красноярском крае остаются без света около 11 тысяч домов и 180 соцобъектов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Красноярском крае продолжают восстанавливать электроснабжение после урагана, сообщает прокуратура региона.

"Аварийное отключение электроэнергии сохраняется в 24 муниципальных образованиях, 162 населенных пунктах. Временное ограничение электроснабжения затронуло свыше 33 тысяч человек, 11 тысяч жилых домов, 180 социальных объектов", - говорится в сообщении.

В регионе работают 192 аварийно-восстановительные бригады численностью более 390 человек и 200 единиц техники, в том числе привлеченные из соседних регионов.

По данным прокуратуры, в результате обрушения дымовых труб на котельных в Абанском, Канском и Ермаковсков районах нарушено теплоснабжение.

"В поселке Ермаковское без тепла остается 45 домов с населением 1,2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В результате пожаров сгорели шесть жилых домов в Партизанском и Шушенском районах.

Сорвана или повреждена кровля 28 зданий (23 социальных объекта, включая восемь школ, один детский сад и пять жилых домов) в Красноярске, Канске, Назарово, Идринском, Курагинском, Партизанском, Саянском, Ужурском и Шушенском районах.

Режим ЧС в связи с неблагоприятными метеоусловиями действует в Ермаковском, Каратузском, Шушенском и Абанском районах. В Канском районе введен особый противопожарный режим.

Проверки соблюдения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера продолжаются. Дополнительно прокуратура оценивает готовность объектов электроэнергетики и теплоснабжения к работе в сложных метеоусловиях.