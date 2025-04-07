Поиск

В Красноярском крае остаются без света около 11 тысяч домов и 180 соцобъектов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Красноярском крае продолжают восстанавливать электроснабжение после урагана, сообщает прокуратура региона.

"Аварийное отключение электроэнергии сохраняется в 24 муниципальных образованиях, 162 населенных пунктах. Временное ограничение электроснабжения затронуло свыше 33 тысяч человек, 11 тысяч жилых домов, 180 социальных объектов", - говорится в сообщении.

В регионе работают 192 аварийно-восстановительные бригады численностью более 390 человек и 200 единиц техники, в том числе привлеченные из соседних регионов.

По данным прокуратуры, в результате обрушения дымовых труб на котельных в Абанском, Канском и Ермаковсков районах нарушено теплоснабжение.

"В поселке Ермаковское без тепла остается 45 домов с населением 1,2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В результате пожаров сгорели шесть жилых домов в Партизанском и Шушенском районах.

Сорвана или повреждена кровля 28 зданий (23 социальных объекта, включая восемь школ, один детский сад и пять жилых домов) в Красноярске, Канске, Назарово, Идринском, Курагинском, Партизанском, Саянском, Ужурском и Шушенском районах.

Режим ЧС в связи с неблагоприятными метеоусловиями действует в Ермаковском, Каратузском, Шушенском и Абанском районах. В Канском районе введен особый противопожарный режим.

Проверки соблюдения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера продолжаются. Дополнительно прокуратура оценивает готовность объектов электроэнергетики и теплоснабжения к работе в сложных метеоусловиях.

Красноярский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Производитель спецодежды "Булава" купил четыре ростовских фабрики "Глории Джинс"

Суд назначил на 14 мая рассмотрение иска о передаче "Домодедово" государству

В Думу внесен законопроект о статусе ветерана для священников в зоне СВО

В Думу внесен законопроект о статусе ветерана для священников в зоне СВО

Генпрокуратура хочет вернуть государству крупнейшего производителя ПВХ

Генпрокуратура хочет вернуть государству крупнейшего производителя ПВХ

Генпрокуратура признала нежелательной японскую "Ассоциацию по вопросам северных территорий"

В МИД заявили, что Россия будет добиваться возвращения своей дипсобственности в США

Православные христиане отмечают Благовещение

Православные христиане отмечают Благовещение

Что произошло за день: воскресенье, 6 апреля

Новый атомоход "Якутия" отправился из Петербурга в порт приписки Мурманск

Дмитриев заявил о большом числе запросов от американских компаний на возвращение

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе378 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });