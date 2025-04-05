В результате непогоды в Иркутской области повреждены 11 домов

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - По уточненным данным, пожаром в условиях сильного ветра повреждены в Иркутской области 11 домов, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

По информации главы региона, в Нижнеудинском районе загорелись три жилых дома и баня в поселке Ук и пять жилых домов, столовая и начальная школа в селе Чехово, в Тулуне - три жилых дома, гараж, склад, в поселке Бамбуй Братского района - 18 садовых участков, там пожар локализован, написал Кобзев.

Глава региона добавил, что в целях безопасности превентивно обесточены 613 населенных пунктов.

"Но это временно. После того, как ветер утихнет, энергетики постепенно начнут подключение. Прошу относиться с пониманием", - сказал Кобзев.

Он добавил, что на ВСЖД задерживаются восемь пассажирских поездов.