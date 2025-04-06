Пять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде, несколько рейсов ушли на запасные аэродромы, сообщила пресс-служба аэропорта в воскресенье.

"По состоянию на 02:25 мск экипажами 5 рейсов (...) приняты решения об "уходе" на запасной аэродром (в Минеральные Воды). Следовательно, будет задержано не только прибытие бортов, но и отправление разворотных рейсов, запланированных к выполнению на этих воздушных судах", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 3 апреля в Сочи из-за тумана не смогли сесть несколько самолетов. Они отправлялись на запасные аэродромы и возвращались в аэропорт назначения, когда туман рассеивался.