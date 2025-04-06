11 украинских БПЛА уничтожены за ночь над тремя регионами России

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В ночь на воскресенье российские военные уничтожили 11 украинских беспилотников над Ростовской, Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БпЛА - над территорией Ростовской области, два БпЛА - над территорией Курской области, один БпЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

В Ростовской области средства ПВО отразили воздушную атаку в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.