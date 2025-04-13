Атомоход "Якутия" отправится в первый рейс 15 апреля

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Третий серийный универсальный атомный ледокол "Якутия" прибыл в порт Мурманск и готовится выйти в первый рабочий рейс, передал корреспондент "Интерфакса".

"Планируем, что 15 апреля судно выйдет в свой первый рабочий рейс. Экипажу ледокола предстоит работать в Енисейском районе Карского море", - сказал на церемонии встречи "Якутии" в Мурманске и.о. генерального директора ФГУП "Атомфлот" Яков Антонов.

В настоящее время в акватории Севморпути завершается период нарастания льда. В результате уже во время первого рабочего рейса атомоход сможет показать свои технические преимущества. Это мощность, маневренность и двухосадочность.

Атомоход начал переход из Балтийского моря 6 апреля. Ледокол прошел через Атлантику, Баренцево море и пришвартовался в Кольском заливе. Переход занял шесть суток.

Как сообщалось, 28 декабря 2024 на ледоколе "Якутия" подняли государственный флаг. 27 марта глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что судно вошло в состав "Атомфлота".

Универсальный атомный ледокол "Якутия" - четвертое (третье серийное) судно проекта 22220. Его закладка состоялась в мае 2020 года, спуск на воду - в ноябре 2022 года.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках от Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, а также решения других задач. Мощность ледоколов - 60 МВт.

В настоящее время "Балтийский завод" ведет строительство еще двух атомоходов проекта 22220 - "Чукотка" и "Ленинград".

Церемония закладки седьмого универсального атомного ледокола "Сталинград" проекта 22220 запланирована на 19 ноября 2025 года.