Выбросы, предположительно, пальмового масла обнаружены на краснодарском побережье

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Выбросы вещества белого цвета обнаружили на береговой линии Черного моря на Кубани на протяженности 10 км, это может быть пальмовым маслом, сообщает оперштаб региона.

"Местами на береговой линии Бугазской косы между ст. Благовещенской (Анапа) и п. Волна (Темрюкский район) 5 и 6 апреля обнаружены выбросы вещества белого цвета на участке берега протяженностью примерно в 10 км", - говорится в сообщении.

Взяты необходимые пробы для точного установления, что это за вещество, и выяснения источника его происхождения. По предварительным данным, это пальмовое масло.

"Основные выбросы произошли 5 апреля, в субботу. В воскресенье, 6 апреля, их практически не было", - уточняется в сообщении.

