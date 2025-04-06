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"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки снежного циклона над Москвой

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Российские гидрометеорологические спутники "Электро-Л" и "Арктика-М" передали на Землю снимки с циклоном над Москвой, сообщили в "Роскосмосе" в воскресенье.

"Сегодня на Москву обрушился циклон "Зион", который принес с собой снегопады и метели", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.

5 апреля в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве и Московской области в воскресенье и понедельник будет действовать "желтый" уровень погодной опасности из-за снега, метели и гололедицы.

Гидрометцентр Роскосмос
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