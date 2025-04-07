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Суд во Владивостоке смягчил приговор американцу Блэку

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Девятый кассационный суд общей юрисдикции частично удовлетворил жалобу адвоката гражданина США Гордона Блэка, осужденного в Приморском крае по делу о краже и угрозе убийством, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Жалобу удовлетворить частично, окончательно назначить наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы", - сказала судья Галина Познер.

Блэк участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Адвокат Блэка Инга Кириченко сообщила "Интерфаксу", что в настоящее время ее подзащитный находится в исправительной колонии в Благовещенске.

По мнению адвоката, в суде первой инстанции не все доказательства получили надлежащую оценку.

Прокурор в возражении на кассационную жалобу просил оставить приговор в силе, заявив, что суд верно квалифицировал действия осужденного, исследовал все доказательства, правомерно назначил наказание. Потерпевшая на заседании не присутствовала, просила рассмотреть дело без ее участия.

Как сообщалось, защита Блэка подала кассационную жалобу, в которой просит оправдать его по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством). А часть 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) защита просит переквалифицировать на часть 1 статьи 158 УК РФ (кража), назначенное наказание снизить в соответствии со смягчающими обстоятельствами.

В июне прошлого года Первомайский районный суд Владивостока приговорил Блэка к лишению свободы на три года и девять месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 10 тыс. рублей.

По данным следствия, в мае 2024 года фигурант, находясь в квартире своей знакомой во Владивостоке, во время ссоры схватил ее за шею - она посчитала это угрозой для жизни. Затем Блэк похитил из кошелька девушки 10 тыс. рублей. Деньги американец потратил на собственные нужды, в том числе на оплату гостиничного номера, где был задержан.

Владивосток Благовещенск Гордон Блэк
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