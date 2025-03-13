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Суд во Владивостоке в апреле рассмотрит кассационную жалобу американца Блэка

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Девятый кассационный суд общей юрисдикции (Владивосток) назначил на апрель заседание по рассмотрению жалобы адвоката гражданина США Гордона Блэка, осужденного в Приморском крае по делу о краже и угрозе убийством, сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

"Заседание назначено на 7 апреля", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, защита Блэка подала кассационную жалобу, в которой просит оправдать его по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). А часть 2 статьи 158 (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) защита просит переквалифицировать на часть 1 статьи 158 УК РФ (кража), назначенное наказание снизить в соответствии со смягчающими обстоятельствами.

19 июня 2024 года Первомайский районный суд Владивостока приговорил Блэка к лишению свободы на три года и девять месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 10 тыс. рублей.

По данным следствия, в мае 2024 года фигурант, находясь в квартире своей знакомой во Владивостоке, где он проживал вместе с ней с апреля, во время ссоры схватил девушку за шею - она посчитала это угрозой для жизни. Затем Блэк похитил из кошелька девушки 10 тыс. рублей. Деньги американец потратил на собственные нужды, в том числе на оплату гостиничного номера, где был задержан.

В СИЗО Блэка посещали представители ОНК Приморского края, жалоб у гражданина США не было.

Приморский краевой суд 19 августа 2024 года отклонил апелляционную жалобу защиты Блэка, приговор вступил в законную силу.

Ранее в интервью телеканалу "Вести-Приморье" американец заявил, что надеется вернуться на родину по программе обмена заключенными.

Владивосток США Приморский край Гордон Блэк
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