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Осужденный в РФ американский военный заявил о желании вернуться в США

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащий из США Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке по делу о краже и угрозе убийством, заявил, что надеется вернуться на родину по программе обмена заключенными.

"Делегация (американских дипломатов - ИФ) навестила меня здесь в СИЗО. Мы пообщались более детально, но ничего о моем возможном возвращении на родину они не говорили. Никакой информации о такой возможности", - сказал он в сюжете на телеканале "Вести Приморье".

Блэк сообщил, что надеется вернуться в США в рамках программы обмена заключенными.

"Я узнал об обмене, но не от американских властей, а от сотрудников СИЗО. Считаю, что обмен заключенных - это хорошо для политических отношений. Конечно, я хочу домой. Но решение за моим правительством", - сказал он.

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Как сообщалось, Первомайский районный суд Владивостока 19 июня приговорил Блэка к лишению свободы на три года и девять месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 10 тыс. руб.

34-летний гражданин США Гордон Блэк обвинялся по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). По данным следствия, в мае 2024 года фигурант, находясь в квартире своей знакомой на улице Сахалинской во Владивостоке, где он проживал вместе с ней с апреля, во время ссоры схватил девушку за шею - она посчитала это угрозой для жизни. Затем он похитил из кошелька девушки 10 тыс. рублей. Деньги американец потратил на собственные нужды, в том числе на оплату гостиничного номера, где был задержан.

Гордон Блэк обмен заключенными
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