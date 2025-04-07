Часть Владивостока осталась без электричества из-за аварии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Более 50 многоквартирных домов во Владивостоке в понедельник остались без электричества из-за аварии на сетях, сообщило "Владивостокское предприятие электрческих сетей" (ВПЭС).

Авария произошла на электросетях Первореченского района города.

"В связи с аварийным отключением без электроэнергии на данный момент остаются 55 многоквартирных домов на улицах проспект 100-летия Владивостока, Волховская, Ильичева, Колесника, Нахимова, Постышева, Фирсова, Южно-Уральская, Карбышева, Тухачевского, Шошина, Гамарника, Завойко, Уральская", - говорится в сообщении.

По данным ВПЭС, авария произошла из-за работ в охранной зоне кабельной линии 6 кВ, проводившая их сторонняя организация допустила нарушения, что привело к повреждению и отключению кабельных линий от подстанции.

Прокуратура начала проверку по факту энергоаварии, надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства при обслуживании сетей, проконтролирует сроки устранения аварии. По данным надзорного ведомства, без света остались 12 тыс. человек более чем в 60 домах.

Согласно обновленным данным ВПЭС, восстановить энергоснабжение планируется до 17:00 (10:00 по Москве).