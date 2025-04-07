На Кубани частично восстановили железнодорожное движение после атаки БПЛА

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Тимашевском районе Краснодарского края частично восстановили движение по одному железнодорожному пути, поврежденному ранее 7 апреля в результате падения БПЛА, сообщает оперативный штаб региона.

"Между хуторами Кубанец и Танцура-Крамаренко после повреждения в результате падения беспилотника открыли для движения один из железнодорожных путей. По информации Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал РЖД - ИФ), частично движение восстановили в 9.40 по Москве", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы на участке завершаются.

Утром один из подавленных системой ПВО украинских беспилотников упал на железнодорожное полотно между хуторами Кубанец и Танцюра-Крамаренко в Краснодарском крае. В результате было повреждено железнодорожное полотно и контактная сеть.

Поезда на время ремонтных работ были направлены на объездные пути. Задержек в движении нет.