РФ в ближайшее время продолжит консультации с Ираном по ядерной сделке

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Россия в ближайшее время продолжит консультации с Ираном по теме ядерной сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы находимся в постоянных консультациях с нашими иранскими партнерами, в том числе, и по теме ядерной сделки. Мы постоянно осуществляем контакты, проводим консультации по этому вопросу, этот процесс будет продолжаться, в том числе, и в ближайшее время", - сказал Песков в понедельник.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, который сказал, что Тегеран готов вести переговоры с Вашингтоном по урегулированию ядерной проблемы, но через посредников. Песков ответил на вопрос, готова ли Москва стать таким посредником.

"Конечно же, Россия готова приложить все усилия, сделать все возможное с тем, чтобы способствовать урегулированию этой проблемы политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков.