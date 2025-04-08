В МИД РФ рассчитывают на продолжение диалога по иранской ядерной сделке

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают на продолжение диалога по заключению новой иранской ядерной сделки, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Надежда умирает последней. По крайней мере, диалог продолжается. Мы искренне желаем удачи нашим оманским друзьям, которые выступили посредниками. Мы тоже готовы предложить (свое содействие)", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, возможно ли заключение новой сделки по иранской ядерной проблематике с учетом запланированных в Омане переговоров США и Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что между Вашингтоном и Тегераном пройдут "прямые переговоры" на высоком уровне. Позже в Тегеране подтвердили, что переговоры действительно пройдут в субботу в Омане, но будут "непрямыми".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что Россия в ближайшее время продолжит консультации с Ираном по теме ядерной сделки.

"Мы находимся в постоянных консультациях с нашими иранскими партнерами, в том числе, и по теме ядерной сделки. Мы постоянно осуществляем контакты, проводим консультации по этому вопросу, этот процесс будет продолжаться, в том числе, и в ближайшее время", - сказал Песков в понедельник.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, который сказал, что Тегеран готов вести переговоры с Вашингтоном по урегулированию ядерной проблемы, но через посредников.