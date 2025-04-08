Поиск

В МИД РФ рассчитывают на продолжение диалога по иранской ядерной сделке

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают на продолжение диалога по заключению новой иранской ядерной сделки, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Надежда умирает последней. По крайней мере, диалог продолжается. Мы искренне желаем удачи нашим оманским друзьям, которые выступили посредниками. Мы тоже готовы предложить (свое содействие)", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, возможно ли заключение новой сделки по иранской ядерной проблематике с учетом запланированных в Омане переговоров США и Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что между Вашингтоном и Тегераном пройдут "прямые переговоры" на высоком уровне. Позже в Тегеране подтвердили, что переговоры действительно пройдут в субботу в Омане, но будут "непрямыми".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что Россия в ближайшее время продолжит консультации с Ираном по теме ядерной сделки.

"Мы находимся в постоянных консультациях с нашими иранскими партнерами, в том числе, и по теме ядерной сделки. Мы постоянно осуществляем контакты, проводим консультации по этому вопросу, этот процесс будет продолжаться, в том числе, и в ближайшее время", - сказал Песков в понедельник.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, который сказал, что Тегеран готов вести переговоры с Вашингтоном по урегулированию ядерной проблемы, но через посредников.

МИД РФ Андрей Руденко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 8 апреля

МИД России анонсировал второй раунд консультаций РФ-США по работе дипмиссий

Принят закон о полном запрете на образовательную деятельность для иноагентов

Госдума "реанимирует" законопроект о ликвидации микродолей в жилье

Закон о возможности заочно судить релокантов принят во II и III чтении

Закон о возможности заочно судить релокантов принят во II и III чтении

МИД РФ отметил, что договор с Ираном не предусматривает военного союза и оказания военной помощи

РЖД увеличат глубину бронирования билетов на туристические поезда до 180 суток

РЖД увеличат глубину бронирования билетов на туристические поезда до 180 суток

"Саянскхимпласт" в ответ на иск Генпрокуратуры заявил о законности своего создания

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6146 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне67 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });