В Кремле заявили, что Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине

Президент РФ Владимир Путин Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддерживает идею о необходимости прекращения огня на Украине, но сначала нужно ответить на целый ряд вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня, но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов. Эти вопросы висят в воздухе, и пока ответов на них никто не дал", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа, выразившего недовольство ударами РФ по Украине, которые, по его словам, необходимо прекратить.

Как отметил Песков, вопросы, требующие ответов, связаны "и с неподконтрольностью киевского режима, и с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских националистических подразделений, которые просто не слушаются Киев".

"Это связано и с планами дальнейшей милитаризации Киева и так далее. Поэтому все эти нюансы по-прежнему на повестке дня. И, будучи солидарными с идеей о необходимости скорейшего прекращения огня, мы должны обеспечить наши интересы и прояснить те самые аспекты, а которых я говорил", - сказал Песков.