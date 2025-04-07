Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете на размещение рекламы на ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, сообщается на официальном портале правовой информации.

Закон запрещает распространять рекламу на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете, а также на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.

Аналогичный запрет уже действует в отношении рекламы на ресурсах иноагентов.

Закон вступит в силу 1 сентября.