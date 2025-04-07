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Президент подписал закон о переходе значимых объектов КИИ на российское ПО

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий перевод значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на использование российского ПО. Документ опубликован на портале нормативных актов.

Закон предусматривает, что перечни типовых отраслевых объектов КИИ, а также отраслевые особенности соответствия объектов КИИ критериям значимости установит правительство.

Кроме того, правительство будет устанавливать требования к используемым на значимых объектах КИИ программно-аппаратным средствам, а также порядок и сроки перехода на отечественные решения.

Закон вступит в силу с 1 сентября.

Кроме того, президент подписал указ, предусматривающий возможность корректировки сроков перехода принадлежащих госорганам и госкомпаниям значимых объектов КИИ на российское ПО, если это предусмотрено федеральным законом. Изначально срок такого перехода был ограничен 1 января 2025 года.

Владимир Путин правительство КИИ
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