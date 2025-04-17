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За нарушение сроков перевода критической инфраструктуры на российское ПО введут штрафы

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Ведомства до конца года определят типовые значимые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) для каждой отрасли и сроки их перевода на российское ПО; в дальнейшем планируется введение финансовой ответственности за нарушение установленных сроков, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на годовом собрании АРПП "Отечественный софт".

В апреле президент подписал закон, который распространяет обязанность по переводу значимых объектов КИИ на российский софт на коммерческие компании, а не только на госкомпании и госорганы, как было ранее. Правительство получило полномочия утвердить по каждой отрасли типовые значимые объекты КИИ, которые собственники обязаны будут классифицировать.

"То есть в этом смысле свобода маневра у них (собственников объектов КИИ - ИФ) пропадает. Если правительство определит, что в этой отрасли при таких условиях эти объекты относятся к значимым КИИ, они будут обязаны классифицировать и за это будет ответственность установлена. И второе: по типовым объектам будут установлены предельные сроки перехода на российское", - сказал министр.

"Я думаю, что до конца года это будет такой интересный кейс, когда по каждой отрасли мы должны будем определить, что КИИ, что - не КИИ, при каких условиях это считается КИИ. Ну и самая главная битва будет между заказчиками и разработчиками по установлению предельной даты перехода на российские решения", - отметил министр.

По его словам, в дальнейшем за нарушение сроков планируется установление ответственности.

"Ну и очевидно, на следующем этапе мы будем вводить ответственность за их (сроков - ИФ) нарушение. То есть понятно, что без ответственности финансовой за нарушение сроков это работать не будет", - сказал глава Минцифры.

Он также напомнил, что по указу президента, до 1 января 2025 года все значимые объекты КИИ госкомпаний и госорганизаций, включая органы власти, должны были быть переведены на отечественное ПО. Однако не все успели это сделать в срок, зачастую - по объективным причинам.

"Я думаю, будут какие-то решения приниматься по отстающим, все равно будут какие-то дополнительные сроки зафиксированы", - отметил Шадаев.

Максут Шадаев Минцифры КИИ Правительство
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