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Ковчег с мощами патриарха Тихона побывает в 90 городах России и Белоруссии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Принесение ковчега с мощами святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, пройдет с 6 апреля по 9 октября в 90 городах России и Белоруссии в рамках столетия со дня кончины святителя, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

В Торопец (Тверская область) ковчег прибудет 12 мая, говорится в сообщении. Это малая родина святителя Тихона.

Ранее в Торопце был отремонтирован дом-музей патриарха Тихона, рядом установлен памятник святителю. Обновлено здание Торопецкой гимназии имени святителя Тихона, открытой в 2010 году.

В течение всего года в муниципалитетах Тверской области проходят различные конференции, лектории, тематические уроки в школах, экспозиции, творческие конкурсы, приуроченные к дате.

Василий Иванович Беллавин родился в 1865 году в семье приходского священника. В 1891 году был пострижен в монахи под именем Тихон, через шесть лет возведен в сан епископа Люблинского. Святитель Тихон руководил епархией РПЦ в Америке, возглавлял Ярославскую и Виленскую кафедры. В июле 1917 года архиепископ Тихон в сане митрополита возглавил Московскую кафедру, а уже в августе, когда Всероссийский Поместный Собор восстановил патриаршество - стал патриархом. Интронизация была совершена 21 ноября в патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

В 1922 году патриарх Тихон был арестован. 7 апреля 1925 года святитель ушел из жизни. Он был канонизирован Архиерейским Собором в 1989 году. В настоящее время мощи святителя Тихона находятся в Московском Донском монастыре.

Тверская область Торопец РПЦ
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