Пик пожарной опасности в центре России ожидается в июле

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Пожарная опасность в регионах Центрального федерального округа (ЦФО), по прогнозам метеорологов, начнёт повышаться в мае, а своего пика достигнет в июле, сообщила пресс-служба Минприроды.

В понедельник глава МЧС Александр Куренков и глава Минприроды Александр Козлов провели совещание по предупреждению природных пожаров и минимизации их последствий на территории ЦФО.

"По прогнозам Росгидромета, пожарная опасность начнёт повышаться к маю, а пик ожидается в июле. Александр Козлов подчеркнул, что из-за высокой плотности населения в округе любое возгорание может привести к задымлению городов", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Козлова, "работа на местах должна быть организована так, чтобы была возможность оперативно выявлять возгорания и привлекать необходимые ресурсы для их оперативной ликвидации именно в первые сутки". "Важно учесть опыт по ситуации с пожарами в Ивановской, Рязанской и Тамбовской областях в 2022 году. Необходимо отлаженное взаимодействие различных ведомств: МЧС, Минобороны и Авиалесоохраны. Для этого регионы обязаны сразу сообщать об опасной ситуации и оценивать ее на еженедельных комиссиях и федеральных штабах", - цитируется министр в сообщении.

В понедельник пресс-служба МЧС России сообщила, что прошедшая малоснежная зима способствовала росту количества природных пожаров на территории ЦФО почти в пять раз. А для обеспечения согласованности действий всех органов власти и реагирующих подразделений при прохождении пожароопасного сезона 2025 года формируется рабочая группа правительственной комиссии. По приведенным в сообщении словам Куренкова, в отдельных муниципальных образованиях Рязанской, Смоленской и Тверской областей уже действует особый противопожарный режим.

"При ухудшении пожароопасной обстановки рабочая группа будет вырабатывать дополнительные меры по защите населенных пунктов и объектов экономики, в том числе принимать решения об установлении федерального уровня реагирования, осуществлять общую координацию действий сил и средств тушения лесных пожаров", - уточняет Минприроды.

По словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, контроль готовности регионов к пожароопасному сезону ведется возглавляемым им ведомством на еженедельной основе. "Все государственные задания доведены своевременно, готовность лесопожарной техники обеспечена на 100%. Необходимо в еженедельном формате вести мониторинг сил и средств укомплектованности группировок, чтобы не получилось так, что к началу сезона работники имеются, а к середине - уволились", - подчеркнул Советников, чьи слова приводятся в сообщении.

Пожароопасный сезон начался не только в Центральной России, но и на Дальнем Востоке. В ближайшую неделю глава Минприроды проведет совещания по подготовке регионов к прохождению сезона в Забайкальском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области, сказано в сообщении.