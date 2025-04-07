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РКН предложил узнать причину удаления телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ" у Telegram

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) переадресовал вопрос о блокировке канала "ВЧК-ОГПУ" (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в администрацию мессенджера Telegram, добавив, что ведомство неоднократно направляло требования об удалении публикаций и самого канала.

"С вопросом о причинах блокировки следует обратиться к администрации мессенджера", - говорится в сообщении пресс-службы РКН, поступившем в ответ на запрос "Интерфакса".

В пресс-службе сообщили, что РКН "неоднократно направлял в адрес администрации Telegram требования удалить конкретные материалы канала "ВЧК-ОПГУ" и сам канал в связи с публикацией в нем информации, признанной недостоверной, а также экстремистских материалов".

"Требования составлены на основании решений уполномоченных органов и судебных решений", - уточняет РКН.

Отвечая на соответствующий вопрос, в пресс-службе ведомства добавили, что "заявление о включении в Перечень персональных страниц, объем аудитории которых составляет более 10 тысяч пользователей, от Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ" не поступало".

В понедельник в СМИ и соцсетях появилась информация об исчезновении с платформы Telegram признанного ранее иностранным агентом канала "ВЧК-ОГПУ", а также нескольких других каналов, удаления которых добивался от сервиса Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры, после чего мессенджер был оштрафован за отказ это сделать в декабре 2024 года. Также, по данным СМИ, были заблокированы ещё около 20 телеграм-каналов, о которых говорилось в том же решении суда.

Минюст РФ внёс 12 июля 2024 года телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ", на который было подписано более 1 млн пользователей, в реестр иноагентов. По данным министерства, проект "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ".

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