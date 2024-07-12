Поиск

Минюст признал иноагентами проект "ВЧК-ОГПУ" и правнучку летчика Чкалова

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов правнучку летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову, в отношении которой возбуждено уголовное дело о призывах к террору, и телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".

Богданова, по данным министерства, "распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине". Также ей вменяется участие в сборе средств в поддержку ВСУ и в создании и распространении контента иноагентов. Богданова живет за пределами РФ, в России объявлена в розыск.

"Проект "Русский криминал", "ВЧК-ОГПУ" распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении Минюста.

В реестр также внесена бывший мундеп из Петербурга Анна Каруличева. По данным министерства, она распространяла фейки о политике и решениях российских властей и об избирательной системе в России, а также участвовала в распространении контента иноагентов.

Минюст Петербург ВЧК-ОГПУ Валерий Чкалов Анна Каруличева Дарья Богданова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подписал закон о поправках в бюджет РФ на 2024 год

Британский "Фонд Джона Смита" внесен в реестр нежелательных организаций

Изменение налоговой системы

Путин подписал закон о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль

Путин подписал закон о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль
Военная операция на Украине

Военные РФ за неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам на Украине

По факту катастрофы Superjet в Подмосковье возбуждено уголовное дело

МЧС РФ подтвердило крушение Superjet в Подмосковье

Superjet, разбившийся в Подмосковье, совершал тестовый полет после капремонта

Автозавод "Урал" с 15 июля уходит в плановый двухнедельный корпоративный отпуск

Экипаж из трех человек, по предварительным данным, погиб в крушении Superjet под Коломной

МЧС проверяет информацию о падении под Коломной Superjet без пассажиров

МЧС проверяет информацию о падении под Коломной Superjet без пассажиров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });