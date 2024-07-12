Минюст признал иноагентами проект "ВЧК-ОГПУ" и правнучку летчика Чкалова

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов правнучку летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову, в отношении которой возбуждено уголовное дело о призывах к террору, и телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".

Богданова, по данным министерства, "распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине". Также ей вменяется участие в сборе средств в поддержку ВСУ и в создании и распространении контента иноагентов. Богданова живет за пределами РФ, в России объявлена в розыск.

"Проект "Русский криминал", "ВЧК-ОГПУ" распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении Минюста.

В реестр также внесена бывший мундеп из Петербурга Анна Каруличева. По данным министерства, она распространяла фейки о политике и решениях российских властей и об избирательной системе в России, а также участвовала в распространении контента иноагентов.