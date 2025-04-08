Песков сообщил, что начало переговоров о новом ДСНВ пока сложно представить

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Начало переговоров о новом Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в настоящее время представить трудно, но Москва и Вашингтон работают над возможностью подобного диалога в будущем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент очень сложно себе представить начало таких переговоров, потому что сам факт начала переговоров по вопросам стратегической безопасности, контроля над вооружениями подразумевает определенный уровень двусторонних отношений, определенный уровень взаимного доверия. Это то, что только еще предстоит восстановить при наличии соответствующей политической воли двух президентов", - сказал он журналистам.

Представитель Кремля также напомнил о предыдущих заявлениях российской стороны о том, что "в нынешней конфигурации, связанной с архитектурой безопасности, с нынешней ситуацией, конечно же, абстрагироваться от ядерных потенциалов других стран невозможно, и обсуждать все можно только в комплексе".

"Чтобы выйти на перспективы возможного начала в будущем таких сложнейших переговоров, сейчас и Москва, и Вашингтон прикладывают изрядные усилия для нормализации наших двусторонних отношений, которым был нанесен страшнейший ущерб в предыдущие годы, во время предыдущей администрации в Вашингтоне", - добавил Песков.