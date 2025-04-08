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Минфин 9 апреля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26221 и 52005

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Минфин 9 апреля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26221 и ОФЗ-ИН серии 52005 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, сообщило ведомство.

Облигации серии 26221 с погашением 23 марта 2033 года имеют 31 полугодовой купонный период и первый купонный период - 238 дней, дата выплаты 17-го купонного дохода - 1 октября 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,7% годовых (1-й купон - 50,21 рубля на облигацию и 2-32-й купоны - 38,39 рубля на облигацию).

Облигации серии 52005 с погашением 11 мая 2033 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 252 дня, дата выплаты 4-го купонного дохода - 21 мая 2025 года. Ставка купонного дохода на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала).

Минфин ОФЗ
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