"Газпром" ко Дню Победы подключит к сетевому газу более 120 Вечных огней в регионах РФ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" подключит к сетевому газоснабжению ко Дню Победы более 120 Вечных огней, из них 80 зажгутся одновременно в канун 9 мая в рамках торжественной церемонии, сообщил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

"В преддверии 80-летия Победы и в Год защитника Отечества реализуется масштабный всероссийский проект "Храним огонь Победы". Это череда Вечных огней, которые зажгутся по всей стране. 6 мая будет проведено всероссийское торжественное зажжение 80 огней", - сказал Густов в ходе заседания штаба по газификации Ленинградской области во вторник.

В настоящее время "Газпром" ведет масштабную работу по газификации мемориалов с Вечными огнями. Сейчас в зоне ответственности компании более 1,8 тыс. Вечных огней и Огней памяти.

Начиная с 21 февраля в рамках всероссийской акции "Храним огонь Победы" подключение Вечных огней к сетям газораспределения проводится еженедельно.