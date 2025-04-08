Поиск

"Газпром" ко Дню Победы подключит к сетевому газу более 120 Вечных огней в регионах РФ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" подключит к сетевому газоснабжению ко Дню Победы более 120 Вечных огней, из них 80 зажгутся одновременно в канун 9 мая в рамках торжественной церемонии, сообщил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

"В преддверии 80-летия Победы и в Год защитника Отечества реализуется масштабный всероссийский проект "Храним огонь Победы". Это череда Вечных огней, которые зажгутся по всей стране. 6 мая будет проведено всероссийское торжественное зажжение 80 огней", - сказал Густов в ходе заседания штаба по газификации Ленинградской области во вторник.

В настоящее время "Газпром" ведет масштабную работу по газификации мемориалов с Вечными огнями. Сейчас в зоне ответственности компании более 1,8 тыс. Вечных огней и Огней памяти.

Начиная с 21 февраля в рамках всероссийской акции "Храним огонь Победы" подключение Вечных огней к сетям газораспределения проводится еженедельно.

Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД России анонсировал второй раунд консультаций РФ-США по работе дипмиссий

Принят закон о полном запрете на образовательную деятельность для иноагентов

Госдума "реанимирует" законопроект о ликвидации микродолей в жилье

Закон о возможности заочно судить релокантов принят во II и III чтении

Закон о возможности заочно судить релокантов принят во II и III чтении

МИД РФ отметил, что договор с Ираном не предусматривает военного союза и оказания военной помощи

РЖД увеличат глубину бронирования билетов на туристические поезда до 180 суток

РЖД увеличат глубину бронирования билетов на туристические поезда до 180 суток

"Саянскхимпласт" в ответ на иск Генпрокуратуры заявил о законности своего создания

В Кремле исключают обсуждение мирного договора с Японией на фоне недружественных шагов Токио

В Кремле исключают обсуждение мирного договора с Японией на фоне недружественных шагов Токио

В Кремле поддержали идею прямых переговоров между США и Ираном

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6145 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне67 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });