Москва надеется на стабилизацию обстановки в Турции

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Москва озабочена ситуацией в Турции и надеется, что предпринимаемые властями страны действия будут способствовать достижению межнационального согласия и стабилизации обстановки, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Турецкая республика - наш важный сосед, партнер, поэтому происходящее там не может нас не заботить. Мы считаем, что процессы в этой стране являются ее суверенным делом, уважаем право Анкары самостоятельно определять подходы к решению вопросов, которые касаются внутриполитической ситуации", - сказала она.

Она отметила, что российская позиция остается неизменной "и отражает принципиальный взгляд Москвы на выстраивание честных двусторонних отношений".

"Мы надеемся, что предпринимаемые турецкими властями действия будут способствовать достижению межнационального согласия и стабилизации обстановки в сфере безопасности как в самой Турции, так и за ее пределами", - сказала Захарова.