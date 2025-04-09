Москва осудила снос мемориальных плит на Таллинском военном кладбище

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Временному поверенному в делах Эстонии в России Яне Ванамельдер проведен демарш в связи с актом вандализма на Таллинском военном кладбище 7 апреля, сообщили в российском МИД.

Дипломату указано, что "после встречи в МИД России в марте по вопросу осквернения надгробий советских военнослужащих Таллин не только не сделал необходимых выводов, но и цинично продолжил вести ситуацию к дальнейшему ухудшению", говорится в сообщении.

На Смоленской площади подчеркнули, что вместо расследования и наказания виновных в МИД Эстонии пытаются оправдать снос плит на воинских мемориалах Таллинского военного кладбища тяжелой техникой "отсутствием под ними останков моряков и красноармейцев". Москва решительно отвергает разъяснения эстонской стороны.

"Ванамельдер заявлено, что Россия решительно осуждает злонамеренные действия Таллина, направленные на осквернение мемориалов на захоронениях советских военнослужащих, в том числе тех, кто отдал свою жизнь за освобождение Европы от нацистского порабощения. Это особо кощунственно в год 80-летия Великой Победы", - добавили в МИД.

Москва намерена привлекать к подобным действиям внимание мировой общественности, в том числе на площадках ООН и ОБСЕ.

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