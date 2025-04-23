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Володин предупредил о заочных судах над представителями стран, где уничтожают памятники героям ВОВ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предоставленная новым законом возможность проводить заочные судебные разбирательства коснется случаев повреждения и уничтожения памятников советским солдатам и офицерам.

"8 апреля Государственная Дума приняла закон, позволяющий проводить заочно судебные разбирательства в отношении лиц, которые уничтожают или повреждают мемориалы и воинские захоронения, занимаются реабилитацией нацизма. Это касается представителей тех стран, где разрушают памятники и надгробия нашим солдатам и офицерам", - написал Володин в своем телеграм-канале в среду.

От считает, что уйти от правосудия в таких случаях не получится. "Мы не должны позволить осквернять память о тех, благодаря кому сегодня живём и строим будущее", - отметил председатель Госдумы.

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

По его мнению, важно сделать всё, чтобы защитить историческую правду о героическом подвиге наших дедов и прадедов, сохранить и передать её следующим поколениям, "не дать сегодняшним европейским потомкам нацистов фальсифицировать историю".

"Эти и другие вопросы планируем обсудить на Международном форуме, который состоится с 28 по 30 апреля. В преддверии 80-летия Великой Победы", - сообщил Володин.

Форум "Великое наследие - общее будущее" пройдет в городе-герое Волгограде. Он состоится по инициативе Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. "В нём примут участие представители парламентов стран СНГ, а также наши друзья из Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других государств", - отметил также председатель Госдумы.

В ходе работы форума будут обсуждаться вопросы защиты исторической памяти, необходимость пресечения попыток исказить факты о Второй мировой войне.

"Ни у кого не должно быть сомнений: фашизм победил советский многонациональный народ, заплатив высокую цену - 27 миллионов жизней. Свой вклад в достижение Победы внесли страны антигитлеровской коалиции, куда кроме СССР входили США и Великобритания. Признавая при этом безоговорочно решающую роль СССР и восхищаясь мужеством, самоотверженностью и сплоченностью советского народа", - подчеркнул Володин.

Вячеслав Володин
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