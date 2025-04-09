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Депутат предложил ввести налоговые льготы для компаний за взносы за сотрудников в НПФ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, которая представила депутатам годовой отчет, закрепить в законодательстве налоговые льготы для компаний, которые направляют средства в пользу сотрудников через негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

"Я как раз пользуюсь тем, что здесь представители правительства и Центрального банка, хотел бы попросить ускорить решение о том, чтобы мы законодательно закрепили льготы для тех компаний, которые помогают гражданам, работникам предприятия, направляют деньги в негосударственные пенсионные фонды", - заявил депутат.

По его словам, для этого необходимо предусмотреть снижение налога на прибыль на сумму, перечисленную в НПФ в пользу работников. "Необходимо снижать налог на прибыль за счет той части, которую компания направит в поддержку наших граждан через негосударственные пенсионные фонды", - пояснил он.

Аксаков отметил также, что доля долгосрочных вкладов в банковской системе остается крайне низкой, а сами депозиты, несмотря на формально долгий срок, могут быть отозваны в любой момент, что делает их ненадежным источником длинных денег для банков.

Сейчас (п. 16 статьи 255 НК) взносы работодателей в НПФ в рамках корпоративной пенсионной программы: не облагаются НДФЛ у работников (при определенных условиях); учитываются при налогообложении прибыли - то есть уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, но в пределах 12% от фонда оплаты труда (ФОТ).

Анатолий Аксаков НПФ Госдума Банк России ЦБ РФ правительство Эльвира Набиуллина
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